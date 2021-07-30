В Крыму подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.
Всего по Республике Крым было подано 6 заявок: 3 заявки по первой категории – городские округа и городские поселения и 3 заявки по второй категории – сельские поселения. Из них 4 заявки по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и 2 заявки по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», — отметили в Совмине РК.
В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стали:
в первой категории:
1 место — городской округ Джанкой Республики Крым;
во второй категории:
1 место — Яркополенское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым;
2 место — Красногвардейское сельское поселение Советского района Республики Крым;
3 место — Акимовское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.
В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» места распределились следующим образом:
в первой категории:
1 место — городской округ Симферополь Республики Крым;
2 место — городской округ Евпатория Республики Крым.
Конкурсные заявки муниципальных образований, занявшие призовые места направлены для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..