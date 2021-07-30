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В Крыму подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Крыму подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:30 30.07.2021

В Крыму подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.

Всего по Республике Крым было подано 6 заявок: 3 заявки по первой категории – городские округа и городские поселения и 3 заявки по второй категории – сельские поселения. Из них 4 заявки по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и 2 заявки по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», — отметили в Совмине РК.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стали:

в первой категории:

1 место — городской округ Джанкой Республики Крым;

во второй категории:

1 место — Яркополенское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым;

2 место — Красногвардейское сельское поселение Советского района Республики Крым;

3 место — Акимовское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» места распределились следующим образом:

в первой категории:

1 место — городской округ Симферополь Республики Крым;

2 место — городской округ Евпатория Республики Крым.

Конкурсные заявки муниципальных образований, занявшие призовые места направлены для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В Крыму подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

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