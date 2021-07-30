В Крыму подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.

Всего по Республике Крым было подано 6 заявок: 3 заявки по первой категории – городские округа и городские поселения и 3 заявки по второй категории – сельские поселения. Из них 4 заявки по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и 2 заявки по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», — отметили в Совмине РК.