добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму подвели итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму подвели итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства

В Крыму подвели итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:22 07.06.2023

О том, что подведены итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий, которое проходило с 15 апреля до 31 мая, сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В Республике Крым проголосовало 136 668 человек. Голосование в Крыму проходило в таких городах как Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Симферополь и Ялта, на обсуждение было вынесено 22 территории, победителями стали 7 территорий, к благоустройству которых приступят уже в 2024 году. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, Президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году.

Узнайте больше:  "Меганом": «Мультимедийная выставка “День Первый”» до 30 июня бесплатно открыта для жителей и гостей Крыма 

В 2021 году впервые было запущено Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru, важной составляющей которого является непосредственное участие жителей страны – принять участие в голосовании и выбрать объект благоустройства может каждый россиянин старше 14 лет», — сказал Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма