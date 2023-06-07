В Крыму подвели итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства

О том, что подведены итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий, которое проходило с 15 апреля до 31 мая, сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В Республике Крым проголосовало 136 668 человек. Голосование в Крыму проходило в таких городах как Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Симферополь и Ялта, на обсуждение было вынесено 22 территории, победителями стали 7 территорий, к благоустройству которых приступят уже в 2024 году. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, Президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году.

В 2021 году впервые было запущено Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru, важной составляющей которого является непосредственное участие жителей страны – принять участие в голосовании и выбрать объект благоустройства может каждый россиянин старше 14 лет», — сказал Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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