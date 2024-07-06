В Крыму подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Национальным проектом «Производительность труда» предусмотрены меры поддержки наставнической деятельности. Одной из таких мер стал конкурс «Лучшие практики наставничества».
В Крыму пятый год подряд проходит конкурс лучших практик наставничества среди предприятий-участников нацпроекта с целью достижения результата регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».
Участие в конкурсе приняли 7 предприятий: АО «Керченский металлургический завод», ООО «Актив Групп», ООО «Энергомир», АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы», ООО «Симферопольское ПО Крымпласт», АО «Завод «Фиолент» и ООО «Юг Интер-Пак».
Наставники соревновались в 2-х номинациях. В номинации «Профессиональное развитие молодежи» победителем признано ООО «Симферопольское ПО Крымпласт». Реализация практик, направленных на принятие студентами ВУЗов, колледжей, училищ осознанного решения о выборе профессионального пути, благодаря разработанной предприятием практики профессиональной ориентации, определением степени профессиональной пригодности к конкретной профессии; приобретением обучающимися первоначального практического опыта, закреплением и совершенствованием приобретенных в процессе обучения профессиональных знаний и умений, освоением современных производственных процессов, адаптацией к конкретным условиям деятельности предприятия для дальнейшего трудоустройства кандидата.
В номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» победителем стало ООО «Актив Групп». Реализация инновационных практик в области передачи знаний и навыков от наставника обучающемуся сотруднику, а также применение на предприятии разработанных наставником концепций с использованием прорывных идей и технологических решений, не основанных на цифровых инновациях.
Кроме того, в данной номинации представляются инновационные решения в области профессионального развития и карьерного роста сотрудника предприятия, формирования требуемых профессиональных качеств и адаптации к рабочему месту, коллективу, производственной среде, включая смену профессии и профессиональную переподготовку.
Ранжирование и отбор практик осуществлялся на основе их результативности, эффективности, уникальности и возможности использования на других предприятиях.
Система наставничества — это отличная возможность для новых сотрудников погрузиться во все процессы на предприятии. Таким образом начинающие работники быстрее осваивают практику и получают знания от более опытных коллег. А практики-победители послужат отличным примером для других и примут участие во Всероссийском конкурсе.
Национальный проект «Производительность труда» направлен на развитие кадрового потенциала, сохранение и развитие уникальных компетенций работников и распространение успешного опыта работы с персоналом в этом направлении.
источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)
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