В Крыму подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда»

В номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» победителем стало ООО «Актив Групп». Реализация инновационных практик в области передачи знаний и навыков от наставника обучающемуся сотруднику, а также применение на предприятии разработанных наставником концепций с использованием прорывных идей и технологических решений, не основанных на цифровых инновациях.

Кроме того, в данной номинации представляются инновационные решения в области профессионального развития и карьерного роста сотрудника предприятия, формирования требуемых профессиональных качеств и адаптации к рабочему месту, коллективу, производственной среде, включая смену профессии и профессиональную переподготовку.

Ранжирование и отбор практик осуществлялся на основе их результативности, эффективности, уникальности и возможности использования на других предприятиях.

Система наставничества — это отличная возможность для новых сотрудников погрузиться во все процессы на предприятии. Таким образом начинающие работники быстрее осваивают практику и получают знания от более опытных коллег. А практики-победители послужат отличным примером для других и примут участие во Всероссийском конкурсе.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на развитие кадрового потенциала, сохранение и развитие уникальных компетенций работников и распространение успешного опыта работы с персоналом в этом направлении.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)