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В Крыму подвели итоги масштабного спортивного фестиваля «ИГРЫ. EXTREME КРЫМ»
источник фото: пресс-служба министерства курортов и туризма РК

В Крыму подвели итоги масштабного спортивного фестиваля «ИГРЫ. EXTREME КРЫМ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:08 29.07.2025

С 21 по 27 июля на живописном побережье Тарханкута в поселке Оленевка прошёл масштабный спортивный фестиваль «ИГРЫ. EXTREME КРЫМ», который собрал более 30 тысяч гостей со всей страны. Более 3 тысяч спортсменов приехали, чтобы бросить себе вызов, преодолеть границы возможного и побороться за звания сильнейших в 30 видах спорта, представленных на фестивале. Это была важная спортивная неделя лета в Крыму — неделя драйва, силы и вдохновения.

Фестиваль стал настоящим праздником спорта, объединив пляжный волейбол, футбол, теннис, стритбол 3х3, циклические виды спорта, кроссфит, йогу, паркур, скейтбординги современные направления развития гибкости и мобильности.  Каждый день фестиваля был наполнен эмоциями, энергией и новыми рекордами. «ИГРЫ. EXTREME КРЫМ» — это не только про спорт, но и про атмосферу, людей и моменты, которые остаются навсегда. Фестиваль показал,  что такое настоящие движение, энергия, свобода и любовь к жизни, — отметили в пресс-службе организаторов. 

 

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