В Крыму подвели итоги масштабного спортивного фестиваля «ИГРЫ. EXTREME КРЫМ»

Фестиваль стал настоящим праздником спорта, объединив пляжный волейбол, футбол, теннис, стритбол 3х3, циклические виды спорта, кроссфит, йогу, паркур, скейтбординги современные направления развития гибкости и мобильности. Каждый день фестиваля был наполнен эмоциями, энергией и новыми рекордами. «ИГРЫ. EXTREME КРЫМ» — это не только про спорт, но и про атмосферу, людей и моменты, которые остаются навсегда. Фестиваль показал, что такое настоящие движение, энергия, свобода и любовь к жизни, — отметили в пресс-службе организаторов.