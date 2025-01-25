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В Крыму подвели итоги независимой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Крыму подвели итоги независимой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:31 25.01.2025

В Минздраве Крыма состоялось очередное заседание Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями региона.

В ходе заседания председатель Общественного совета по НОК Александр Петров сообщил, что по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в 2024 году лучшей медицинской организацией признана ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница». Оценивание проводилось крымчанами по пяти критериям: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность условиями оказания услуг.  Также в ходе совещания участники рассмотрели вопросы реализации программы «Доступная среда». Так, в 2025 году для девяти медицинских организаций Крыма предусмотрено финансирование в размере 35,5 млн рублей для проведения мероприятий по адаптации учреждений. В том числе, планируется закупить транспорт для Специализированного спинального санатория имени академика Н.Н. Бурденко, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Как отметил председатель Общественного совета по НОК Александр Петров, члены совета продолжат мониторинг соблюдения условий доступной среды в учреждениях здравоохранения Крыма.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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