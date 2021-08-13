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«Верево Сити»
В Крыму подвели итоги всероссийских соревнований воздухоплавателей «Белая Скала-2021» и Чемпионата РК

В Крыму подвели итоги всероссийских соревнований воздухоплавателей «Белая Скала-2021» и Чемпионата РК

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:23 13.08.2021

Первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздыло принял участие в подведении итогов Всероссийские соревнования воздухоплавателей «Белая Скала-2021» и Чемпионат Республики Крым проходили с 3 по 8 августа в районе с.Белая Скала Белогорского района.

12 пилотов аэростатов со всей России вновь увидели природу утреннего Крыма с высоты птичьего полёта и сделали по 4 спортивных полета, выполнив по 18 заданий, а также разыграли два Кей-Граба, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

Итоги 4-ого Кубка «Белая Скала»

  • 1 место — Белорусов Сергей
  • 2 место — Глушенков Сергей
  • 3 место-Чижов Андрей

и Чемпионата Республики Крыма:

  • 1 место — Белорусов Сергей
  • 2 место Глушенков Сергей
  • 3 место — Буневич Владимир

Хотелось отметить, что пилоты показали профессиональное мастерство и умение высококлассно выполнять задание не только на точность, но и на смекалку и ориентировку местности, а задание были очень своеобразные и интересные. Ждем в следующем году большего количества участников! — говорят организаторы.

В Крыму подвели итоги всероссийских соревнований воздухоплавателей «Белая Скала-2021» и Чемпионата РК В Крыму подвели итоги всероссийских соревнований воздухоплавателей «Белая Скала-2021» и Чемпионата РК В Крыму подвели итоги всероссийских соревнований воздухоплавателей «Белая Скала-2021» и Чемпионата РК В Крыму подвели итоги всероссийских соревнований воздухоплавателей «Белая Скала-2021» и Чемпионата РК

фото: пресс-служба Министерство спорта РК

В Крыму подвели итоги всероссийских соревнований воздухоплавателей «Белая Скала-2021» и Чемпионата РК

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