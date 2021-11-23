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В Крыму полиция устанавливает личность водителя, скрывшегося с места совершения смертельного ДТП

В Крыму полиция устанавливает личность водителя, скрывшегося с места совершения смертельного ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:19 23.11.2021

В Крыму полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП. Также устанавливается личность водителя, скрывшегося с места аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером.

22 ноября примерно в период времени с 21:52 по 21:59 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, (предположительно «Ниссан Тиана» белого цвета), двигаясь по а/д «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта», на 64 км 400 м., со стороны г. Симферополь в направлении г. Джанкой, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части справа по ходу движения автомобиля, в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 47 –летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, — сообщили в МВД по РК.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время ведётся розыск водителя.

Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, транспортном средстве, личности и местонахождении водителя, сообщить по телефонам: 102, а также по телефону в дежурную часть ОМВД России по Красногвардейскому району по телефону: (36556) 55-780 следственный отдел +79994610214. Конфиденциальность гарантируется.

В Крыму полиция устанавливает личность водителя, скрывшегося с места совершения смертельного ДТП

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