В Крыму полиция задержала подозреваемого в разбойных нападениях на ювелирные магазины

В ноябре 2016 года и декабре 2017 года в Крыму (в городе Саки) было совершено два аналогичных разбойных нападения на разные ювелирные магазины. Мужчина в черной маске, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, разбил витрины и открыто похитил золотые изделия, в том числе браслеты, цепочки, кольца. Ущерб, причиненный двум торговым заведениям, составил более 900 тыс. рублей.

Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» по данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В рамках расследования полицейские провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личности подозреваемого и розыска похищенного. По «горячим следам» раскрыть преступление не удалось, однако работа не прекращалась. В результате оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его. Было собрано достаточно улик, под тяжестью которых 38-летний житель одного из сел района признал свою вину в совершении разбойных нападений, — сообщили в МВД по РК.

Задержанный сообщил, что похищенные ювелирные украшения продал в Симферополе, а деньги потратил на собственные нужды. Также мужчина рассказал, что пистолет, при помощи которого были совершены преступления, был игрушечным. Ранее подозреваемый не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Санкция указанной статьи («разбой») за совершение нападения в целях хищения чужого имущества с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия, предусматривает максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Злоумышленнику судом избрана мера пресечения – арест.