 В Крыму полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Металл»

В Крыму в конце ноября проводилось оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Металл». Полицейские выявляли и пресекали правонарушения, совершаемые в сфере переработки лома и оборота черного и цветного металла.

В рамках проведения мероприятий в сфере незаконного оборота черного и цветного металла сотрудниками полиции осуществлено 105 проверок: отработано 60 пунктов приема металла, проверкам сотрудников ОВД подверглись 45 транспортных средств, осуществляющих перевозку изделий и металлолома, — сообщили в МВД по РК.

Итоги операции: выявлено и пресечено 44 административных правонарушения, по ст. 14.26 КоАП РФ составлены протоколы. Из незаконного оборота изъято 6 тонн 976,8 кг лома цветного и черного металла. Сотрудниками полиции совместно с судебными органами рассмотрено 24 материала, общая сумма наложенных штрафов составила 57 тысяч 450 рублей, из них оплачено 13 на общую сумму более 33 тысяч рублей. В судебные органы для рассмотрения и принятия законного решения передано 14 административных материалов по ст. 14.26 КоАП РФ.

В МВД по РК привели несколько примеров:

В Симферополе выявлен местный житель, который осуществил прием лома черного металла общим весом 3 500 кг, чем нарушил установленные законом правила обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей.

В Джанкое местный житель осуществлял заготовку и хранение лома и отходов металла без лицензии, хранил детали машин, провода, бытовую технику б/у. В отношении мужчины полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.26 КоАП РФ.

В Евпатории установлено должностное лицо, допустившее нарушение законодательства в сфере обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов. В отношении должностного лица сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.26 КоАП РФ.

В Белогорском районе на территории организации гражданка осуществляла прием металлолома в отсутствие руководителя организации, чем нарушила Правила обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов. По данному факту в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.26 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Штраф оплачен.