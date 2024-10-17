В Крыму полицейские пресекли мошенническую деятельность в сфере недвижимости

По предварительной информации, с 2021 по 2023 год аферисты искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которыми длительное время никто не пользовался. После чего с помощью поддельных документов оформляли договоры купли-продажи и нелегально приобретали право собственности на недвижимость. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых. В ходе обыска у них изъяты компьютерные носители информации, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество задержанных наложен арест.

Кроме того, оперативники выяснили, что один из фигурантов также может быть причастен к краже. По версии следствия, от знакомого он узнал о наличии у того крупной суммы на банковском счете. После смерти мужчины злоумышленник завладел его телефоном, получил доступ к мобильному приложению банка, откуда перевел на свой счет более 930 тысяч рублей.

Следователем СУ МВД по Республике Крым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.