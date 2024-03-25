В Крыму полицейские выявили факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство социально-значимого объекта

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами из регионального УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества, совершенного в составе организованной группы со стороны руководителей фирм, осуществляющих строительно-монтажные работы. Как установили оперативники, в 2022 году 49-летний генеральный директор и 47-летний финансовый директор строительной организации, а также иные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 14 миллионов рублей.
Так, при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района подозреваемые изготовили документы, содержащие заведомо ложные сведения о видах и объемах выполненных работ, которые в дальнейшем послужили основанием для перечисления бюджетных средств.
В результате проведенных обысков по местам проживания подозреваемых на территории Республики Крым и г. Москвы у них изъяты документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
В период предварительного следствия один из фигурантов уголовного дела скрылся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации и объявлен в международный розыск.
Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности продолжается.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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