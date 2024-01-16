В Крыму полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег

Сотрудники Управления уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по городу Симферополю и сотрудниками регионального УФСБ России задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем следственного управления УМВД России по городу Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – говорится в сообщении.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов и соучастников противоправной деятельности.