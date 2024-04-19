В Крыму полиция подводит итоги оперативно-профилактического мероприятия «Иностранный работник»

С целью сохранения стабильной миграционной обстановки в Крыму с 8 по 12 апреля сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия провели проверки мест проживания, трудовой деятельности и концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Правоохранители провели рейды на оптово-розничных рынках, сетевых предприятиях и местах торговли на предмет исполнения требований миграционного законодательства и выявления фактов его нарушения.

В мероприятиях было задействовано более 400 сотрудников служб управления по вопросам миграции, управления по обеспечению охраны общественного порядка, Госавтоинспекции, уголовного розыска, отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, — сообщили в МВД по РК.

По результатам оперативно-профилактических мероприятий, пресечено 568 нарушений миграционного законодательства, к административной ответственности привлечено более 350 лиц.

Выявлено более 420 нарушений въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда на территорию Российской Федерации, задокументировано свыше 140 фактов несоблюдения установленного порядка при осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства. В отношении иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства, дополнительно проведены проверки на причастность к нарушению уголовного, налогового и административного права. В ходе осуществления таких мероприятий выявлено 14 фактов преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: 12 из них – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 322.2 УК РФ) – зарегистрированы в Алуште, Симферопольском и Кировском районах; 2 преступления, связанные с изготовлением или оборотом поддельных документов (ст. 327 УК РФ), выявлены на территории Красногвардейского района, — уточнили в МВД по РК.

Сотрудниками отдела иммиграционного контроля УВМ МВД по Республике Крым, совместно с сотрудниками регионального УФСБ установлен крымчанин, который на протяжении нескольких лет, с 2017 по июль 2023 года, по месту своего жительства фиктивно зарегистрировал 7 граждан-выходцев из Центральной Азии без намерения фактического предоставления им жилого помещения.

Следственным отделом ОМВД России по г. Судаку возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Также в ходе мероприятий установлены 28 иностранных граждан, в отношении которых судом применена дополнительная мера административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда.

К пяти иностранным гражданам судебными органами применена дополнительная мера административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

В отношении двух иностранных граждан принято решении о депортации за пределы Российской Федерации. Четверо иностранцев привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда), что влечёт за собой штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации, — отметили в полиции.

В соответствии с положениями ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», приняты решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 36 иностранных граждан.