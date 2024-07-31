В Крыму полиция разобралась по закону в «мутной истории» с неким ПАО и ведомственными квартирами

В Крыму сотрудниками полиции пресечена деятельность преступной группы. Сообщается о задержании подозреваемых за попытки незаконного завладения квартирами одного из публичных акционерных обществ. В преступной деятельности принимали участие 6 граждан возрастом от 37 до 56 лет.

Установлено, что с 2013 по 2015 годы 37-летняя подозреваемая, являлась начальником жилищно-коммунального отдела публичного акционерного общества, имея доступ к информации об объектах недвижимого имущества, а именно жилых и нежилых помещений, находящихся на балансе предприятия, заключала фиктивные договоры социального найма на квартиры, расположенных в городах Симферополь и Саки. Группа лиц совершала подделку договоров купли-продажи от имени умершего руководителя предприятия для управления и полного распоряжения недвижимым имуществом по своему усмотрению и оформляли нотариальные доверенности для осуществления юридически значимых действий. После чего совершали попытки регистрации и получения правоустанавливающих документов на свое имя, — рассказали в МВД по РК.

Трое подозреваемых фактически проживали в квартирах, принадлежащих и состоящих на балансе предприятия, на основании фиктивных договоров найма жилого помещения. Сотрудниками полиции установлено, что расходы на коммунальные услуги по содержанию квартир оплачивались из бюджета этого же предприятия.

В результате проведения оперативно розыскных мероприятий по месту проживания одного из фигурантов обнаружены и изъяты правоустанавливающие документы на 45 объектов недвижимого имущества, в том числе принадлежащего публичному акционерному обществу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

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