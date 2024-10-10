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В Крыму порядка 27 тысяч человек стали участниками просветительских мероприятий Общества «Знание»
фото: пресс-служба Правительства РК

В Крыму порядка 27 тысяч человек стали участниками просветительских мероприятий Общества «Знание»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:19 10.10.2024

В Совете министров Республики Крым прошла рабочая встреча заместителя Председателя Совета министров РК – министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской с руководителем управления по развитию Российского общества «Знание» в Южном федеральном округе Александром Шматько, на которой была рассмотрена деятельность просветительской организации в Республике Крым.

Участниками встречи также стали председатель регионального отделения Общества «Знание» в Республике Крым, и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов, директор филиала просветительской организации Наталья Кармазина.

В ходе рабочей встречи отмечено, что в Республике Крым успешно реализуются флагманские просветительские проекты Общества «Знание» в сфере воспитательной работы, профориентации и культурно-образовательных инициатив, способствующие развитию молодежи и укреплению патриотических ценностей. В числе масштабных проектов общественной организации, которые активно реализуются в республике при непосредственной поддержке образовательных организаций, Знание.Герои, Знание.Лекторий, Знание.Наука, Знание.Карьера и др.

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За истекший период 2024 года в Крыму проведено более 400 просветительских мероприятий Общества «Знание», участие в которых приняли порядка  27 тысяч человек.

В рамках встречи также обсудили планы по реализации проектов и инициатив в области просвещения, обозначили направления для дальнейшего сотрудничества и вовлечения в просветительские мероприятия новой целевой аудитории.

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