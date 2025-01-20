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В Крыму пойдёт под суд мошенник, создавший финансовую пирамиду. А работал администратором на АЗС
фото: сркин видео © МВД России/ ТАСС

В Крыму пойдёт под суд мошенник, создавший финансовую пирамиду. А работал администратором на АЗС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 20.01.2025

Бывшего администратора автозаправки в Республике Крым задержали и арестовали по уголовным делам о мошенничестве и присвоении свыше 20 млн рублей. Он создал финансовую пирамиду, похищая деньги с места работы и получая их от людей, которые желали выступить для него инвесторами, сообщается в Telegram-канале «МВД медиа».

Во время трудовой деятельности мужчина с корыстной целью представлялся знакомым не рядовым работником, а владельцем АЗС, и рассказывал, что у него в собственности есть несколько бензовозов. <…> Он предлагал собеседникам инвестировать свои деньги в его бизнес. Некоторое время лжепредприниматель возвращал первым клиентам вклады вместе с обещанными процентами, благодаря чему сработал принцип сарафанного радио, и к нему стали обращаться новые люди. В какой-то момент, получив от девяти знакомых в общей сумме свыше 20 млн рублей, аферист перестал выходить на связь с инвесторами и распорядился их деньгами по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

Средства для возврата первых вкладов с процентами 29-летний мужчина похищал с места работы на протяжении полутора лет и был уволен после ревизии кассы автозаправочной станции. Сейчас реальный владелец АЗС подсчитывает общую сумму причиненного ущерба.

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источник: ТАСС

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