В Крыму пойдёт под суд мошенник, создавший финансовую пирамиду. А работал администратором на АЗС

Во время трудовой деятельности мужчина с корыстной целью представлялся знакомым не рядовым работником, а владельцем АЗС, и рассказывал, что у него в собственности есть несколько бензовозов. <…> Он предлагал собеседникам инвестировать свои деньги в его бизнес. Некоторое время лжепредприниматель возвращал первым клиентам вклады вместе с обещанными процентами, благодаря чему сработал принцип сарафанного радио, и к нему стали обращаться новые люди. В какой-то момент, получив от девяти знакомых в общей сумме свыше 20 млн рублей, аферист перестал выходить на связь с инвесторами и распорядился их деньгами по своему усмотрению, — говорится в сообщении.