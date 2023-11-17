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В у поймали преступника, находящегося в федеральном розыске. «Отличился» и здесь

В Крыму поймали преступника, находящегося в федеральном розыске. «Отличился» и здесь

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:59 17.11.2023

В ОП № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялте поступило сообщение от врача травмпункта медицинского учреждения о том, что к ним доставлен неизвестный мужчина, которому врачи диагностировали телесные повреждения, квалифицируемые как причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе проверки полиция установила личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 42-летний житель соседнего региона, временно проживающий в пгт. Кореизе.

Выяснилась интересная «подробность»: именно этот мужчина в 2015 году был объявлен в федеральный розыск за Донецкой Народной Республикой по обвинению в преступлении по факту причинения телесных повреждений гражданину.

Установлено, что в 2018 году подозреваемый, скрываясь от правоохранительных органов, прибыл на территорию Республики Крым на заработки. Подрабатывая на различных строительных объектах, он познакомился с потерпевшим. Заработок мужчины не позволял ему снимать жилье, и один из его коллег предложил временно пожить в одной из комнат своей квартиры. В октябре на бытовой почве между ними возник конфликт, который завершился нанесением потерпевшему побоев в виде множественных переломов и ушибов, в результате которых мужчина находится в больнице. После нанесения телесных повреждений знакомому, мужчина покинул место временного проживания, направившись к знакомому в одно из сел Симферопольского района, где задержан оперативниками, — сообщили в МВД по РК.

По ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемому следователем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей согласно ст. 91 УПК РФ.

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