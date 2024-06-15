В Крыму предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине назвали «политическим реализмом»

Предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине базируются на фундаменте политического реализма, считает глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В отличие от всех этих натужных усилий представить свое поражение как победу (обычная украинская зрада/ перемога), предложения нашего президента базируются на прочном фундаменте политического реализма. Они учитывают так называемое состояние на поле боя. Замечу — нынешнее состояние, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Госсовета региона отметил, что в любой момент состояние на поле боя может измениться «и явно не в пользу Украины».

Напомним, Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в преддверии конференции по Украине в Швейцарии назвал четыре условия Москвы для переговоров по урегулированию, среди которых вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.

ТАСС собрал основные заявления президента.

Об условиях переговоров с Киевом

Как только Киев начнет вывод войск из Донбасса и Новороссии «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину» и «официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО», Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам.

Россия считает необходимым условием нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.

Об украинском конфликте

Народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы, но причина возникшего конфликта заключается в «бесцеремонной» и «абсолютно авантюрной» политике Запада.

Россия не начинала войну в рамках спецоперации, это киевский режим начал и продолжает боевые действия: «Это и есть агрессия».

Москва обращалась к киевским властям с призывом вывести войска из Донбасса и таким образом решить конфликт в регионе, но «это предложение сразу же, практически, было отвергнуто».

Россия «со всей серьезностью относилась» к минским соглашениям.

Воля жителей Донбасса, Новороссии, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией незыблема, «этот вопрос навсегда закрыт».

О формировании многополярности

Россия должна формировать свою повестку в политике, «вместе с партнерами предлагать обсуждать в рамках открытой конструктивной дискуссии варианты решения проблем фундаментальных вопросов».

Мир стремительно меняется, все больше стран стремится к самодостаточности: «Именно на основе новой политической и экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства».

В мире идет формирование многополярности: «Эти глубинные системные изменения, безусловно, внушают оптимизм и надежду». Узнайте больше: Вышитую карту Крыма презентовали в Симферополе

О системе безопасности

Россия должна проработать свою систему «равной и неделимой» безопасности в Евразии.

Москва заинтересована в том, чтобы диалог по этой теме «получил серьезное развитие и в стенах ООН».

В конце прошлого века у мира был «уникальный шанс построить надежный, справедливый порядок в области безопасности», Россия была на это настроена, но Запад счел по-другому.

Россия постоянно указывала «на ошибочность курса, избранного элитами Запада», предлагала варианты и конструктивное решение.

Западная схема, «провозглашенная единственно правильной для обеспечения безопасности», не работает, «дипломатия по-натовски» дает обратный результат. Ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список жертв «западной дипломатии».

Будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех стран региона: «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже».

О российских активах

Любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными: «Несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством».

Запад не только подорвал военно-политическую стабильность в мире, но и дискредитировал «ключевые рыночные институты».

«Уже сейчас растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах».

Об отношениях с Западом

Отношения России с некоторыми западными государствами деградировали, но не по вине Москвы.

Заявления некоторых европейских государств о намерении России напасть на Европу являются «абсолютным бредом».

«Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией».

Главную угрозу для Европы представляет не Россия, а «критическая», «почти тотальная» зависимость от США.

Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел, «мы подошли недопустимо близко к точке невозврата».

Об амбициях США

США не прекращают попытки сохранить имперский статус, но это лишь истощает страну и вступает «в явное противоречие с подлинными интересами американского народа».

«Европейские политики проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами, а США их попросту используют в своих интересах».

Вашингтон сам отказался от Всемирной торговой организации, но давит на конкурентов, «выкачивает соки» из европейских стран.

О БРИКС

Россия окажет содействие процессу плавного включения новых стран — участников БРИКС в рабочие структуры и примет необходимые решения к саммиту в Казани.

Потенциал организации позволит ей со временем «стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка».

источник: ТАСС