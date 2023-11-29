В Крыму предоставляется матпомощь на приобретение спортивной формы и спортивной обуви

Право на социальную поддержку в виде материальной помощи на приобретение спортивной формы и спортивной имеют многодетные семьи. Об этом говорится в пункте 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Крым от 17.12.2014 N 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым».

Материальная помощь предоставляется на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка в многодетной семье, обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенной на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Материальная помощь предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка.

Материальная помощь предоставляется один раз в календарном году и не более одного раза в учебном году. Если многодетная семья не воспользовалась своим правом на получение материальной помощи в текущем календарном году с 01 августа по 20 ноября, ее выплата на последующие годы не распространяется.

В 2023 году данной мерой воспользовались родители 1236 детей, а в 2022 году — 990 детей.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта