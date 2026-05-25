В Крыму предстанут перед судом подростки — за жестокое избиение мужчины, которое совершили 6 лет назад

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Красногвардейского и Джанкойского района, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 40-летнему мужчине в составе группы лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Следственным отделом по Красногвардейскому району установлено, что ночью 31 июля 2020 года двое молодых людей 15-ти и 17-ти лет возле бара по ул. Ленина в селе Восход на почве межличностного конфликта избили мужчину. В результате потерпевшему причинено множество телесных повреждений, в том числе – тяжких. Он был доставлен в больницу, а обвиняемые скрылись с места преступления.

В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи и следователи-криминалисты ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и детально восстановили обстоятельства этого преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий. Личности фигурантов были установлены, — озвучили детали в пресс-службе ведомства.