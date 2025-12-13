Прямо сейчас:
В Крыму представили проекты концепции экспозиции нового музейного пространства Ливадийского дворца-музея
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:20 13.12.2025

Глава Республики Крым принял участие в мероприятии, посвященном защите проектов Всероссийского конкурса на создание концепции реэкспозиции музея и экспозиции нового музейного пространства Ливадийского дворца-музея. Сергей Аксёнов поблагодарил организаторов, экспертное сообщество, всех участников конкурса, которые высказали свои идеи, свое виденье.

Ливадийский дворец – это особое, исторически значимое место, где принимались важные государственные решения, в том числе проходила Ялтинская конференция, определившая в 1945 году послевоенное мироустройство, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь для проведения преобразований в музее.

Отдельная благодарность митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, главе Сбербанка России Герману Оскаровичу Грефу, которые придали новую энергию процессу позитивных перемен во дворце-музее. Уверен, что Ливадийский дворец будет и далее оставаться пространством, где сохраняется живая история страны, – подчеркнул Глава республики.

В состав жюри конкурса вошли министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, директор ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей» Лариса Ковальчук, директор ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин, другие.

СПРАВКА. Всероссийский конкурс на создание концепции реэкспозиции музея и экспозиции нового музейного пространства Ливадийского дворца-музея был организован с целью формирования современного взгляда на культурное пространство страны и развития исследовательских и творческих компетенций в области музейного дела. Конкурс проходил с 1 ноября 2025 года по 12 декабря 2025 года. 

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.