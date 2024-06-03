В Крыму презентовали новый туристический пешеходный маршрут «Плато Ай-Петри»

Маршрут «Плато Ай-Петри» объединяет в единую сеть целый ряд существующих экотроп заповедника «Ялтинский горно-лесной». Маршрут связывает «Кореизскую тропу» и «К зубцам Ай-Петри» с «Еврейской тропой», «Иограф» с «Таракташской тропой». Любители многодневных походов также по достоинству оценят маршрут «Плато Ай-Петри», ведь теперь доступен транзитный проход через заповедник, и сеть эколого-просветительских маршрутов будет связана с существующими и проектируемыми маршрутами всего горного Крыма, в том числе с Большой Севастопольской тропой и Большой Крымской тропой, — сообщили ТАСС в дирекции.