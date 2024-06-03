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В у презентовали новый туристический пешеходный маршрут «Плато Ай-Петри»
фото: pexels

В Крыму презентовали новый туристический пешеходный маршрут «Плато Ай-Петри»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 03.06.2024

Новый туристический пешеходный маршрут «Плато Ай-Петри» открыли в Ялтинском горно-лесном заповеднике, сообщили в объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым».

Маршрут «Плато Ай-Петри» объединяет в единую сеть целый ряд существующих экотроп заповедника «Ялтинский горно-лесной». Маршрут связывает «Кореизскую тропу» и «К зубцам Ай-Петри» с «Еврейской тропой», «Иограф» с «Таракташской тропой». Любители многодневных походов также по достоинству оценят маршрут «Плато Ай-Петри», ведь теперь доступен транзитный проход через заповедник, и сеть эколого-просветительских маршрутов будет связана с существующими и проектируемыми маршрутами всего горного Крыма, в том числе с Большой Севастопольской тропой и Большой Крымской тропой, — сообщили ТАСС в дирекции.

Уточняется, что на маршруте будет доступна стоянка для ночевки с палаткой «Кордон Ай-Петри». Протяженность маршрута составит 25 км.

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