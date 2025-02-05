В Крыму презентовали творческий проект «Передвижная мастерская: волшебное дерево есть у меня»

В Крыму при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартовала реализация наставнического проекта в области народной культуры «Передвижная мастерская: Волшебное дерево есть у меня», направленного на популяризацию народной культуры и приобщение детей к народному творчеству, сохранение русских семейных ценностей. Инициатором и главным организатором проекта является индивидуальный предприниматель — руководитель семейной творческой мастерской «Кудесово» Андрей Викторович Лымарь.

Проект включает комплекс мероприятий культурной, образовательной, просветительской и патриотической направленности: обучающие мастер-классы в библиотеках г. Симферополя и Симферопольского района, презентации, выставки, семейный творческий фестиваль-конкурс. Передвижная мастерская «Волшебное дерево есть у меня» — это мобильная творческая лаборатория, главными активными лицами которой станут дети и подростки от 6 до 17 лет, проживающие в Симферополе и Симферопольском районе.

Торжественная презентация наставнического проекта состоялась 3 февраля 2025 года на культурно-просветительских площадках Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым», бессменным руководителем которой является президент Наталия Николаевна Гордецкая. Гостей и участников проекта приветствовали Щербакова Ксения Сергеевна — заведующий отделом дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Брудик Ирина Геннадиевна – главный консультант отдела гражданских отраслей промышленности управления промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Крым, Паутова Вера Александровна — директор ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» г. Симферополя, Савичева Екатерина Вячеславовна — руководитель Центра инноваций социальной сферы Фонда предпринимательства Крыма. Партнёры проекта поздравили организаторов и участников мероприятия, пожелали успешной реализации проекта.

Куратор проекта Вера Александровна Чеканова — председатель Крымской региональной общественной организации «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской», член правления КРО ВТОО «Союз художников России», Заслуженный работник культуры Республики Крым – отметила, что проект «Волшебное дерево есть у меня» может стать флагманским в сфере популяризации народной культуры как пример предпринимательской инициативы и причастности к общему делу сохранения культурного наследия народов России. «Руководители семейной мастерской «Кудесово» — Олеся и Андрей Лымарь — это молодые талантливые мастера народного художественного промысла, носители нематериального культурного наследия. Обладая глубокими знаниями традиций и технологий народных умельцев художественной обработки дерева, они не только создают продукт, отвечающий запросам избалованного современного потребителя, но и сохраняют традиции, передавая свои знания и опыт детям разных возрастов. Это поможет сохранить преемственность поколений и разовьет интерес к художественному творчеству народов Крыма, формируя у участников проекта чувство уважения к этнической культуре, что послужит основой для укрепления межнационального единства в будущем». Для посетителей мероприятия В.А. Чеканова прочла лекцию «Художественные промыслы Крыма как синтез народной культуры и творчества».

Подарком для гостей и организаторов проекта стало выступление Образцового ансамбля ложкарей «Отрада» под руководством заслуженного работника культуры Республики Крым Захарченко Валентины Алексеевны.

Далее начала свою работу интерактивная площадка: для зрителей была представлена передвижная выставка изделий из дерева семейной мастерской «Кудесово», в экспозицию которой вошло более 50 работ – изделий из дерева, для учащихся 4-А класса МБОУ СОШ №13 им А. Невского г. Симферополя (учитель Поспелкина Елена Александровна) были проведены обучающие мастер-классы по художественной обработке дерева.

В первый день участниками передвижной мастерской «Волшебное дерево есть у меня» стали 80 человек.

источник: пресс-служба организаторов проекта

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