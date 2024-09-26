В Крыму прикрыли нелегальный онлайн-бизнес по продаже наркотиков

Увидев сотрудников полиции, жители Симферополя предприняли попытку скрыться, на ходу выбрасывая свертки. Однако избежать наказания мужчинам не удалось – они были задержаны оперативными сотрудниками. Полицейскими изъято более 70 сверток с наркотическим средством, находившиеся при задержанных. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством мефедрон, общим весом 66,2 грамма. Оперативниками установлено, что один из фигурантов на протяжении года является владельцем интернет-магазина по продаже наркотиков, а наркотические средства для их реализации получал от своих преступных связей с материковой части Российской Федерации, которые фасовались и прятались в специальных лесных тайниках, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Несостоявшимся закладчикам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и иные участники криминальной схемы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым