В Крыму прикрыли нелегальный онлайн-бизнес по продаже наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе Симферопольского района выявили трех мужчин возрастом от 28 до 29 лет, которые прятали закладки наркотических средств.
Увидев сотрудников полиции, жители Симферополя предприняли попытку скрыться, на ходу выбрасывая свертки. Однако избежать наказания мужчинам не удалось – они были задержаны оперативными сотрудниками. Полицейскими изъято более 70 сверток с наркотическим средством, находившиеся при задержанных. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством мефедрон, общим весом 66,2 грамма. Оперативниками установлено, что один из фигурантов на протяжении года является владельцем интернет-магазина по продаже наркотиков, а наркотические средства для их реализации получал от своих преступных связей с материковой части Российской Федерации, которые фасовались и прятались в специальных лесных тайниках, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Несостоявшимся закладчикам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и иные участники криминальной схемы.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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