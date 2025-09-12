В Крыму принимают заявления для получения денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей

С 2025 года предоставление денежной выплаты на обеспечение детей в многодетной семье школьной формой осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи, в связи с чем, предоставление справки о доходах при подаче заявления не требуется, а также отменена необходимость прилагать к заявлению товарные чеки и (или) кассовые чеки (с указанием наименования товара, его стоимости, соответствия установленному перечню предметов одежды), что значительно упрощает процесс получения государственной помощи.

Соответственно, получив выплату, семья самостоятельно определяет способ приобретения необходимой ребенку для посещения школьных занятий одежды и ее комплектности.

Для получения денежной выплаты в текущем году заявление необходимо подать до 1 ноября 2025 года в орган труда и социальной защиты по месту жительства (пребывания) многодетной семьи, через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг либо через «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым» в форме электронного документа.

К заявлению прилагаются копии паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его место жительства (пребывания) на территории Республики Крым, копии удостоверения многодетной семьи либо сведения об электронном удостоверении, реквизиты личного счета, открытого в кредитной организации.

Напоминаем, что денежная выплата в размере 4 667,7 рублей предоставляется на каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации, по очной форме обучения, расположенной на территории Республики Крым.

В настоящее время единовременные выплаты на приобретение школьной формы для 12 742 детей получили 6 093 многодетные семьи.

источник: пресс-служба Правительства РК