В Крыму приостановлено действие закона о выплатах на улучшение жилищных условий семьям с детьми

Действие закона Республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым» приостановлено до 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект принят депутатами Государственного Совета РК в двух чтениях.

Принятие данного законопроекта обусловлено ухудшением санитарно-эпидемической ситуации в регионе, когда приоритетными и вынужденными расходами остается борьба с коронавирусной инфекцией, сохранение жизни граждан, что требует значительных средств бюджета Республики Крым. Данные средства направляются на наращивание коечной мощности медицинских организаций, обеспечение запаса лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, — сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.

При этом специалисты подчёркивают: немаловажным остается продление мер социальной защиты населения и выплат стимулирующего характера, оказание поддержки незащищенным слоям населения, а также субъектам хозяйствования. В связи с введением в действие с 17 марта 2020 года в Республике Крым режима «Повышенная готовность» в регионе введены дополнительные меры финансовой поддержки: на 1 октября текущего года фактически профинансировано свыше 1,7 млрд рублей.

Кроме того, количество обратившихся граждан за «жилищным сертификатом» значительно превысило расчетные показатели, предусмотренные в бюджете республики.

Согласно анализу текущих поступлений и обязательств бюджета, установлено снижение доходов Республики Крым на 3,1%, что составляет более 960 млн рублей. Увеличение расходов и снижение доходов республики, связанных с коронавирусной инфекцией, стало основанием для принятия решения о приостановлении дополнительной меры социальной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий семей с детьми до стабилизации социально-экономического состояния региона, — говорят в Мининформе РК.

Правительство Республики Крым гарантирует реализацию данной меры социальной поддержки для граждан, обратившихся с заявлением на получение жилищного сертификата или за распоряжением средствами единовременной выплаты.

Для определения механизма реализации выплаты Советом министров Республики Крым до 1 ноября текущего года будет принят новый Порядок, регламентирующий очередность исполнения принятых на себя обязательств.

В Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым действует телефон «горячей линии», по которому граждане могут задать все интересующие вопросы: +7 918 614 03 62.

СПРАВКА: Закон Республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым» был принят 14 августа 2019 года целью улучшения демографической ситуации и стимулирования рождаемости в республике. Реализация закона позволила улучшить жилищные условия 642-м крымским семьям. На данные цели направлено свыше 583 млн рублей.