В Крыму привлекли к ответственности автоледи, грубо нарушившую ПДД. Может остаться без прав

Помогли (ну вы уже догадались) соцсети.

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля BMW X6, который грубо нарушил в Крыму правила дорожного движения. В ГИБДД информацию приняли к сведению и провели ряд оперативных мероприятий.

Установлено, что 18.11.2023 года в 13:52 на трассе Ялта-Севастополь на дороге с двусторонним движением водитель, в нарушение требований дорожной разметки, выехал на встречную полосу, чем создал риск для возможного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты провели проверку и установили личность нарушителя. Оказалось, что автомобилем управляла 37-летняя жительница г. Симферополя, — сообщили в МВД по РК.

Спустя несколько дней автоледи, несоблюдающую Правила дорожного движения, инспекторы остановили в Симферополе.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Меру наказания нарушительнице определит суд.