В Крыму призвали Лукашенко: признать российский статус полуострова и наладить авиасообщение с Симферополем

На двух стульях не усидишь… Понял ли это белорусский президент Лукашенко? Узнаем уже скоро, после встречи президентов России и Белоруссии в Сочи 28 мая. Один из громких призывов к «бацьке» звучит из Крыма. Лукашенко должен определиться с признанием российского статуса Крыма. А то какая-то нелепость: «друг и партнер», а границ восточного «соседа» не признает.

Похоже, ещё одной «многовекторности» наступил конец. На наших глазах подобная политика балансирования между Россией и Западом обрушилась с треском на Украине, похоронив под своими руинами политическую карьеру одного из своих адептов — Виктора Януковича. Теперь настал час истины и для Александра Лукашенко. Собственно, многие были убеждены, что он настал почти год назад, когда белорусское государство подверглось настоящей атаке со стороны «западных партнёров», а Лукашенко стал их главной мишенью. Но теперь, после задержания информационного террориста Протасевича, в этом убедились все. Белоруссию закрывают с западного фасада, закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться, — призывает спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

По его мнению, дело и в признании статуса Крыма, и в более плотном сотрудничестве.

Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство. Напомню свои предложения и по созданию прямого транспортного сообщения между нашими республиками, и приглашение на отдых в Крым белорусских туристов. Последнее особенно актуально накануне старта курортного сезона. Мы всегда готовы протянуть руку нашим белорусским братьям. Особенно — в тот момент, когда они наиболее в этом нуждаются. А признание очевидного, уверен, обязательно последует, рано или поздно, — резюмировал Константинов.

Конкретное предложение в адрес Лукашенко озвучил крымский вице-премьер – постеред РК при Президенте РФ Георгий Мурадов. Связано с «воздушной блокадой» Белоруссии.

В условиях нарастания западной агрессии и санкций против Белоруссии ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом. Крымские общественники и представители белорусской общины Крыма – одной из самых многочисленных на полуострове – давно обратили внимание на факт, что те, кто заявляет о непризнании де-юре российского статуса Крыма, ставит под сомнение территориальную целостность России и нашего Союзного государства, – отметил Мурадов. — Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями – и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу.

По его мнению, для Белоруссии открытие прямого транспортного сообщения с Крымом – это еще и «вектор стратегического развития и восстановления нашего общего цивилизационного и экономического пространства«.

Не исключено, что авиарейсы «Минск — Симферополь» станут реальностью как раз после встречи Путина и Лукашенко в Сочи.