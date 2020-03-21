В Крыму призывают «изыскать средства» для выплат крымчанам, которые относятся к категории «дети войны»

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков отмечает: в период нахождения Крыма в составе Украины, на территории республики действовал закон о социальной защите детей войны, который предполагал ряд льгот.

Документ был принят в преддверии 60-летия Великой Победы, однако, к сожалению, носил декларативный характер. Никакие выплаты ввиду несостоятельности государства в то время не осуществлялись. После воссоединения с Россией, крымчане сохранили весь пакет ранее действовавших льгот, куда логично не вошли формальные выплаты, которые существовали лишь на бумаге. Мы понимаем, насколько тяжелым было послевоенное время, какую разруху и голод переживали люди, какие тяготы вынесли. Именно поэтому необходимо поддерживать всех людей, родившихся и перед войной, и в послевоенное время, со статусом детей войны или без него. Убежден, что на региональном уровне нужно найти возможность и изыскать финансовые средства для установления выплат этой категории граждан, — цитирует пресс-служба Государственного Совета РК Владимира Бобкова.