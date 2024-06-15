В Крыму призывют мировую общественность не допустить распродажи Киевом скифского золота

Власти и общественность Крыма опасаются, что Киев, получивший принадлежащую крымским музеям коллекцию скифского золота, попытается продать артефакты и призывают мировую общественность не ослаблять контроль за ситуацией на аукционных площадках, чтобы не допустить этого. Об этом заявил

Надо постоянно предпринимать усилия по привлечению внимания к этой теме, работать с мировой культурной общественностью, подчеркивая, что законное место скифского золота — в тех коллекциях, откуда его изъяли, а именно — в музеях Крыма. Также необходимо принять активные меры к тому, чтобы не допустить его распродажи на аукционных площадках. Этой работой мы занимаемся постоянно и призываем журналистское сообщество помогать нам в этом деле, — заявил Георгий Мурадов.

Он подчеркнул, что серьезно опасается за судьбу скифского золота после его передачи Украине, так как Киев не проявляет готовности соблюдать нормы международного права касательно сохранения единства музейных коллекций.

Украинская сторона ведет себя так, как будто международное право ее никоим образом не касается. Согласно положениям международного права, Киев обязан был, получив по решению суда скифское золото, передать его музеям-владельцам. А это крымские музеи, но передача им экспонатов, представляющих бесценное достояние народов Крыма, осуществлена не была, — пояснил собеседник.

О скифском золоте

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, музей «Херсонес Таврический» — и Украина.

Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях. В 2024 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению новые иски по скифскому золоту, поданные уже крымскими музеями.

источник: ТАСС