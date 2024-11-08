Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | В Крыму продлен особый порядок регулирования в сфере имущественных и земельных отношений﻿
актуально в республике
В Крыму продлен особый порядок регулирования в сфере имущественных и земельных отношений﻿

В Крыму продлен особый порядок регулирования в сфере имущественных и земельных отношений﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:02 08.11.2024

В Крыму особый порядок регулирования в сфере имущественных и земельных отношений продлён до 1 января 2027 года.

Речь идет, в частности, об особенностях регулирования отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отношений в области градостроительной деятельности, отношений по выявлению и сносу незаконно возведенных объектов капитального строительства.

Узнайте больше:  Верховный суд РФ объяснил, как бывшим супругам разделить ипотечное имущество

Федеральный конституционный закон от 29.10.2024 N 2-ФКЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

источник: Нотариальная палата Севастополя

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Нотариальная палата Севастополя

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.