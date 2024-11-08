В Крыму продлен особый порядок регулирования в сфере имущественных и земельных отношений﻿

В Крыму особый порядок регулирования в сфере имущественных и земельных отношений продлён до 1 января 2027 года.

Речь идет, в частности, об особенностях регулирования отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отношений в области градостроительной деятельности, отношений по выявлению и сносу незаконно возведенных объектов капитального строительства.

Федеральный конституционный закон от 29.10.2024 N 2-ФКЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

источник: Нотариальная палата Севастополя