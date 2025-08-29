До 10 сентября 2025 года в Крыму продлен прием заявок на участие в региональном этапе Национальной премии «Человек труда». Целью премии является повышение престижа инженерных и рабочих профессий, а также формирование устойчивого желания жить и работать в России.
Отбор победителей осуществляется по шести критериям:
— «Технологический лидер» — для кандидатов, внедривших инновационные технологии, повысивших эффективность производства, разработавших новые продукты и решения.
— «Лучший наставник» — для кандидатов, внёсших значительный вклад в профессиональное становление молодых специалистов, передавших опыт и знания, способствовавших развитию кадрового потенциала.
— «Молодой специалист» — для кандидатов, относящихся к категории молодых работников (от 18 до 35 лет), достигших значительных успехов в профессиональной деятельности, проявивших инициативность и стремление к профессиональному росту.
— «Семейные трудовые династии» — для кандидатов представителей семей, где минимум три поколения стали представителями одной профессии, или семей, где общий трудовой стаж всех членов семьи в одной профессии или на одном предприятии составляет не менее 50 лет.
— «Совет ветеранов» — для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организаций заслуженных работников предприятий, внёсших большой вклад в сохранение трудовых традиций и сбережение накопленного опыта.
— «Трудовое патриотическое воспитание» — для кандидатов, которые являются руководителем или представителем организации, имеющей многолетний успешный опыт трудового патриотического воспитания молодёжи, взрастивших граждан, для которых любовь к Отечеству проявляется не только в словах, но и в реальных поступках: в желании и потребности трудиться ради общественного блага, бережно относиться к национальным богатствам, вносить личный вклад в развитие страны.
Участниками премии могут выступать работники предприятий и организаций, зарегистрированных на территории Республики Крым. Кандидаты для участия в премии выдвигаются предприятиями, организациями, профсоюзами, трудовыми коллективами путем подачи заявок в региональный оргкомитет. Гражданин Российской Федерации также имеет право лично обратиться с заявкой на участие.
Прием заявок осуществляется в электронном виде на электронную почту: chelovektrudark@yandex.ru либо в бумажном виде по адресу: 295034, Республика Крым, Симферополь, ул. Шполянской, 5 и продлится до 1 сентября 2025 года.
Региональным оргкомитетом будет определено не более 3-х победителей регионального этапа премии, которые будут предложены к участию в финальном этапе.
Награждение победителей регионального этапа Национальной премии «Человек труда» состоится в начале октября 2025 года в Симферополе, Всероссийского этапа — в ноябре 2025 года в Москве в рамках Международной специализированной выставки-форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ).
С положением, заявкой и согласием на обработку персональных данных о проведении премии можно ознакомиться в электронном виде.
источник: пресс-служба Правительства РК
