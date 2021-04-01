В Крыму продлен срок действия соглашений по соблюдению цен на сахар и подсолнечное масло

Министерство промышленной политики РК информирует о продлении в Крыму срока действия соглашений о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар-песок российского производства и масло подсолнечное.

Согласно постановлению Правительства РФ соглашения в части сахара-песка пролонгированы до 1 июня 2021 года, в части масла подсолнечного до 1 октября 2021года.

Минпром Крыма обращает внимание сетевого ритейла, несетевой розницы на выполнение условий соглашений по соблюдению розничных цен на сахар-песок и масло подсолнечное, не превышающих соответственно 46 рублей за килограмм и 110 рублей в пересчёте за 1 литр, включая НДС.

В целях достижения установленного соглашениями уровня цен на сахар-песок и масло подсолнечное минпром Крыма рекомендует региональным дистрибьюторским компаниям применять минимальные наценки на эти продукты питания первой необходимости, и выстраивать в этом направлении совместную работу с предприятиями розничной торговли различных форматов, — сообщили в Совмине РК.

Отмечается, что по результатам проведенной совместной работы минпрома Крыма с администрациями муниципальных образований Республики Крым более 600 субъектов хозяйствования Республики Крым (1076 организаций розничной и оптовой торговли) и Ассоциация содействия торговле Крыма присоединились к соглашениям.

С актуальными реестрами лиц, присоединившимся к Соглашениям можно ознакомиться на официальном сайте Минпромторга России по ссылке.

По информации пресс-службы министерства промышленной политики РК.