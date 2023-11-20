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В у продлили прием заявлений от жителей Херсонщины, получивших государственные жилищные сертификаты
Иллюстрация: rk.gov.ru

В Крыму продлили прием заявлений от жителей Херсонщины, получивших государственные жилищные сертификаты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:26 20.11.2023

Заявления принимаются до 19 декабря 2023 года включительно.

В Крыму продлен прием заявлений на приобретение квартир в I очереди стандартного жилья в городе Саки.

Некоммерческая организация «Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования» проводит дополнительный прием заявлений на приобретение стандартного жилья в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Набережная, дом 17, от граждан-жителей г. Херсона и Херсонской области, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Республики Крым, получивших государственные жилищные сертификаты, — сообщили в Совмине РК.

Квартиры в вышеуказанном объекте полностью готовы к эксплуатации, выполнена чистовая отделка, оснащены газовыми индивидуальными котлами, радиаторами отопления, газовыми/электроплитами, сантехническим оборудованием.

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Для приобретения стандартного жилья в г. Саки необходимо до 19 декабря (включительно) обратиться с заявлением в фонд.

Подробную информацию можно получить в фонде по адресу: Симферополь, ул. Горького 3, или по телефонам +7 (3652) 668-640, +7(978)925-54-90.

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