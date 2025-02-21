В Крыму продлили сбор предложений по реализации инвестпроектов по созданию модульных гостиниц

Окончание приема заявок 14 марта 2025 года до 18.00.

Ранее Минэкономразвития России в рамках государственной программы «Развитие туризма», а также национального проекта «Туризм и гостеприимство» объявило о конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, на территории которых предполагается реализация таких инвестиционных проектов.

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации могут быть предоставлены для софинансирования расходных обязательств регионов страны по предоставлению юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям средств из бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК