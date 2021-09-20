В Крыму продолжается разминирование затонувшего в годы Великой Отечественной войны теплохода «Жан Жорес»

20 сентября в акватории Феодосийской бухты продолжаются работы по разминированию грузового теплохода «Жан Жорес», затонувшего в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции.

Работы по поиску, подъему и обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся силами Сводного отряда МЧС России на глубине 18 метров. По состоянию на 18:00 водолазной группой осуществлено 12 спусков (с начала работ 141), общей продолжительностью 8 часов (сначала работ 93 часов).

На протяжении двух недель группа водолазов-пиротехников МЧС России проводит по-настоящему ювелирную работу по подъему взрывоопасных предметов с глубины соизмеримой с семиэтажный дом. На время проведения работ часть акватории Феодосийской бухты закрыта для движения маломерных судов. Инспекторским составом ГИМС МЧС России ведется постоянное патрулирование прибрежной зоны. В настоящее время, со дна Черного моря поднято и уничтожено 2 027 взрывоопасных предметов и 2 500 патронов. Кроме того, обнаружено и идентифицировано 2 266 опасных находок и около полутора тысяч патронов. В ближайшие дни они будут подняты на поверхность и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

С начала проведения работ водолазы-пиротехники совершили 129 спусков, общей продолжительностью 85 часов. Для обеспечения доступа к взрывоопасным предметам проведены сложные подводно-технические работы. В общей сложности размыто почти 40 кубометров грунта. Продолжаются работу по доступу к очередному трюму.

Для проведения операции сформирован сводный отряд МЧС России. В его состав входит 44 человека личного состава, 7 единиц спецтехики и 7 плавсредств.

Напомним, в годы Второй мировой войны у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он был атакован авиацией противника. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Однако, буквально через несколько дней, корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть судна, было принято решение затопить корабль.