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В у продолжается сбор поддержки военных и мирных граждан, находящихся на освобожденных территориях

В Крыму продолжается сбор поддержки военных и мирных граждан, находящихся на освобожденных территориях

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:23 04.12.2023

Жители Крыма могут прямыми денежными переводами помочь военным и мирным гражданам, находящимся на освобожденных территориях Российской Федерации. Сбор проводится Всероссийским проектом Народного Фронта «Все для Победы».

На собранные деньги для бойцов закупаются бронежилеты, квадрокоптеры, радиостанции и другое необходимое оборудование; для гражданского населения – продовольствие, детские товары и лекарства. По состоянию на июнь 2023 года помощь военным и жителям оказали больше миллиона россиян на сумму около 7 миллиардов рублей.

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Отсканировав QR-код на картинке, крымчане могут перечислять средства, которые будут использованы на нужды и потребности военных, мобилизованных и добровольцев из Крыма, а также мирным гражданам.

По информации Общероссийского народного фронта

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