В Крыму продолжается сбор поддержки военных и мирных граждан, находящихся на освобожденных территориях

Жители Крыма могут прямыми денежными переводами помочь военным и мирным гражданам, находящимся на освобожденных территориях Российской Федерации. Сбор проводится Всероссийским проектом Народного Фронта «Все для Победы».

На собранные деньги для бойцов закупаются бронежилеты, квадрокоптеры, радиостанции и другое необходимое оборудование; для гражданского населения – продовольствие, детские товары и лекарства. По состоянию на июнь 2023 года помощь военным и жителям оказали больше миллиона россиян на сумму около 7 миллиардов рублей.

Отсканировав QR-код на картинке, крымчане могут перечислять средства, которые будут использованы на нужды и потребности военных, мобилизованных и добровольцев из Крыма, а также мирным гражданам.

По информации Общероссийского народного фронта