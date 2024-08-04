В Крыму продолжают модернизировать железнодорожную инфраструктуру, обновляется подвижной состав

Крымская железная дорога – одно из крупнейших предприятий республики. В связи с приостановкой авиасообщения на коллектив КЖД легла повышенная нагрузка. Сотрудники предприятия достойно справляются с поставленными задачами.

Продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновляется подвижной состав, увеличено количество поездов и направлений.

Поздравляю сотрудников и ветеранов отрасли с праздником, благодарю за самоотверженный труд, желаю здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.