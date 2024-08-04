В Крыму продолжают модернизировать железнодорожную инфраструктуру, обновляется подвижной состав

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем железнодорожника.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые вносят огромный вклад в обеспечение стабильной работы транспортной системы и всех отраслей экономики, – наши железнодорожники.
Крымская железная дорога – одно из крупнейших предприятий республики. В связи с приостановкой авиасообщения на коллектив КЖД легла повышенная нагрузка. Сотрудники предприятия достойно справляются с поставленными задачами.
Продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновляется подвижной состав, увеличено количество поездов и направлений.
Поздравляю сотрудников и ветеранов отрасли с праздником, благодарю за самоотверженный труд, желаю здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма