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В у продолжают модернизировать железнодорожную инфраструктуру, обновляется подвижной состав
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму продолжают модернизировать железнодорожную инфраструктуру, обновляется подвижной состав

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:39 04.08.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем железнодорожника.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые вносят огромный вклад в обеспечение стабильной работы транспортной системы и всех отраслей экономики, – наши железнодорожники.

Крымская железная дорога – одно из крупнейших предприятий республики. В связи с приостановкой авиасообщения на коллектив КЖД легла повышенная нагрузка. Сотрудники предприятия достойно справляются с поставленными задачами.

Продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновляется подвижной состав, увеличено количество поездов и направлений.

Поздравляю сотрудников и ветеранов отрасли с праздником, благодарю за самоотверженный труд, желаю здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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