В Крыму проходит ХII Междисциплинарный медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:57 04.09.2025

С 3 по 5 сентября в Ялте проходит ХII Междисциплинарный медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики». В первый день работы конгресса участников поприветствовал министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

Мероприятие ежегодно объединяет на своей площадке сотни специалистов разного профиля для обмена опытом и передовыми практиками.

Глава крымского Минздрава также принял участие в одной из секций, где выступил с докладом о том, как организаторам здравоохранения работать с обращениями граждан и использовать данные, полученные от населения, для повышения эффективности работы медицинской организации.

Анализ обращений граждан – это важный механизм для развития лечебного учреждения и точечной оптимизации процессов. Он позволяет сфокусироваться на конкретных проблемах, с которыми сталкиваются различные группы пациентов, и принимать управленческие решения, направленные на улучшение организации медицинской помощи. Поэтому всем организаторам здравоохранения следует активнее использовать этот инструмент для повышения качества оказания помощи и удовлетворенности пациентов, — цитирует пресс-служба Алексея Натарова. 

Конгресс продолжает свою работу — впереди еще два дня плодотворного обмена опытом и дискуссий.

Желаю всем участникам мероприятия интересных встреч, полезных знаний и успешного применения полученной информации на практике!, — сказал министр. 

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма

Просмотры: 10

