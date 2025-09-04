В Крыму проходит ХII Междисциплинарный медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

Мероприятие ежегодно объединяет на своей площадке сотни специалистов разного профиля для обмена опытом и передовыми практиками.

Глава крымского Минздрава также принял участие в одной из секций, где выступил с докладом о том, как организаторам здравоохранения работать с обращениями граждан и использовать данные, полученные от населения, для повышения эффективности работы медицинской организации.

Анализ обращений граждан – это важный механизм для развития лечебного учреждения и точечной оптимизации процессов. Он позволяет сфокусироваться на конкретных проблемах, с которыми сталкиваются различные группы пациентов, и принимать управленческие решения, направленные на улучшение организации медицинской помощи. Поэтому всем организаторам здравоохранения следует активнее использовать этот инструмент для повышения качества оказания помощи и удовлетворенности пациентов, — цитирует пресс-служба Алексея Натарова.

Конгресс продолжает свою работу — впереди еще два дня плодотворного обмена опытом и дискуссий.

Желаю всем участникам мероприятия интересных встреч, полезных знаний и успешного применения полученной информации на практике!, — сказал министр.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма