В Крыму проходят культурно-образовательные мероприятия, посвященные Международному женскому дню

Праздничная программа включает концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы, экскурсии.

В крымских учреждениях сферы культуры и искусств при поддержке министерства культуры РК проходит цикл тематических культурно-образовательных мероприятий, посвященных Международному женскому дню.

В общедоступных библиотеках, музеях, культурно-досуговых и театрально-зрелищных учреждениях подготовлены концерты, открыты выставки, проведены творческие встречи, мастер-классы и экскурсии.

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко состоялась презентация «Культ прекрасной дамы в живописи» из цикла «Жизнь на холсте». Гости библиотеки познакомились с картинами известных художников, в центре которых, женщина с ее сложным духовным миром. Информационным дополнением стали выставка документов «Женщина в искусстве», выставка периодических изданий «Есть в марте день особый», выставка творческих работ «Для мамочки с любовью!» клуба «Краски жизни».

В рамках Инклюзивной творческой лаборатории прошел устный журнал «Яркие краски весны», дополненный вокально-хореографической концертной программой. В преддверии первого весеннего праздника проведена литературно-музыкальная композиция «Свет женщины положит путь незримый».

Также библиотека стала площадкой для праздничной программы литературно-музыкального вечера «Международный женский день», проведенного Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих» для подопечных. В мероприятии приняли участие коллектив Симферопольского дома культуры глухих и воспитанники Феодосийской специальной школы-интерната. Специалисты республиканской библиотеки подготовили книжно-иллюстративные выставки, а также виртуальные тематические мероприятия.

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи представлена праздничная программа «Музыка весны». Любители музыкального искусства оценили композиции на фортепиано и домбре от Марии Лукояновой, Алины Костыриной, Амины Мамбетовой и Елизаветы Калининой. Перед гостями библиотеки выступили творческий коллектив ХАСКИSTUDIO, вокалистка Зейнеб Велуллаева, художница Вероника Азарчук. В библиотеке организована тематическая книжная экспозиция.

В Республиканской крымскотатарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского для читателей и гостей была организована праздничная палитра «Посвящение женщине». Специалисты библиотеки познакомили с историей праздника, декламировали поэтические произведения крымскотатарских поэтов и писателей о женщине, матери и любви. Книжно-иллюстративная выставка-впечатление «Весна без тебя не весна» стала ярким дополнением встречи. В рамках мероприятия при содействии Регионального центра народных ремесел «Орьнек» состоялось открытие выставки работ мастерицы Нели Рощиной, выполненных в технике росписи на ткани.

Весенний литературный праздник «Мамина улыбка» состоялся в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова. Дошкольники и младшие школьники увидели кукольный спектакль «Сюрприз для мамы», приняли участие в игре «С мамой можно всё на свете!» и прочитали трогательную сказку Ирины Зартайской «Моя бабушка самая лучшая!».

Маленьким гостям библиотеки подарок сделали мамы читателей – подготовили музыкально-поэтическую программу «Времена года». Дети с интересом примерили на себя роль артистов и познакомились с необычными музыкальными инструментами. Героинями информ-досье «Симферополь: улицы рассказывают», предложенного подросткам, были женщины, которые внесли значительный вклад в историю, культуру полуострова. В литературном арт-салоне читатели узнали о замечательных писателях Валентине Осеевой и Татьяне Шипошиной, инсценировали отрывки из их повестей. Настоящим сюрпризом для библиотекарей стал праздничный поэтический марафон в исполнении детей.

Блистательным вальсом Иоганна Штрауса из оперетты «Летучая мышь» в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым открылся праздничный концерт «Весеннее настроение». Программа, состоящая из двух отделений, прошла в сопровождении симфонического оркестра театра.

Режиссер концертной постановки Анжелика Добрунова и дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Крым Эльмира Мухтерем постарались наполнить ее самыми мелодичными и нежными мелодиями. В исполнении ведущих солистов театра прозвучали песни Арно Бабаджаняна, Анатолия Горохова «Солнцем опьяненный», Исаака Дунаевского, Михаила Матусовского «Хорошо» из к/ф «Испытание верности», Игоря Корнелюка, Регины Лисиц «Подожди, дожди, дожди», Фредерика Кемпе, Анатолия Лопатина «Голос» и др.

Завершился вечер песней Ирины Дубцовой и Ильи Резника «Пока мы любим, пока живем», которую исполнили все участники праздничного концерта. В конце первого акта по традиции зрителям представили сцену из будущего премьерного спектакля «Легенда Астурии» композитора Дмитрия Лазарева и либреттиста Леонида Гусарова. Премьера новой постановки запланирована на 27 марта – Международный день театра.

В Музыкальном салоне Ливадийского дворца состоялся детский мастер-класс «Праздничная открытка», в рамках которого научный сотрудник музея провела экскурсию по экспозиции «Романовы в Ливадии».

В Музее дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия для школьников проведена встреча с показом видеоклипа «История праздника 8 марта», мультфильма «Пластилиновое 8 марта», видеоролика про любимых мам. Были прочитаны стихи о маме, любви и нежности.

Завершилось мероприятие показом документального фильма из серии «Дороже золота» о героине Великой Отечественной войны Марии Октябрьской. В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия в Симферополе состоялся музейный урок, в котором приняли участие симферопольские школьники.

В подарок для всех представительниц прекрасного пола ведущий методист Крымского киномедиацентра, режиссер, оператор, член Союза кинематографистов России Юрий Агапов и его талантливые ученики из детской анимационной студии подготовили праздничный мастер-класс по пластилиновой анимации, в ходе которого ребята создали своими руками уникальный мультфильм-поздравление.

В Алуштинском литературно-мемориальном музее С.Н. Сергеева-Ценского подготовлена литературно-музыкальная композиция «Милейший Ангел Олечка» памяти О.А. Шмелёвой. Для гостей мероприятия прозвучат строки Ивана Шмелёва, стихотворения известных русских поэтов о женской созидательной любви и семье, романсы и музыка известных русских композиторов.

Познавательный час с элементами творческой работы по изготовлению тематической поздравительной открытки «С Международным женским днём!» проведен в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике. Юные участники узнали об истории и традициях праздника, освоили технику художественного вырезания из бумаги, основные приемы техники объемной аппликации и самостоятельно изготовили оригинальную тематическую открытку с применением разнообразных материалов для декоративно-прикладного творчества.

В Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника подготовлен выставочный проект «Мир глазами женщины» молодой керченской художницы Ларисы Островской. Свыше пятидесяти работ маслом — это своеобразный подарок всем женщинам. Также в галерее состоится праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Керчи.

В Музее-заповеднике «Судакская крепость» подготовлено тематическое мероприятие «С любовью в сердце». Участники встречи в Историческом музее познакомятся с историей возникновения праздника, его особенностями и традициями, примут участие в тематической интерактивно-развлекательной программе.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.