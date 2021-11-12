В Крыму пройдут кинопоказы Всероссийского фестиваля «Человек, познающий мир»

В этом году в Республике Крым кинопоказы Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир» пройдут на 65 площадках.

Каждую осень наш полуостров становится площадкой для самого патриотичного кинофестиваля «Человек, познающий мир», который ежегодно представляет зрителю замечательную программу современного российского кинематографа. Картины самых разных жанров и стилей раскрывают главную идею фестиваля о необходимости сохранения идентичности национальных особенностей, традиций народов нашей большой страны. И очень символично, что фестиваль, приуроченный ко Дню народного единства и нацеленный на укрепление межнационального диалога в России, проходит в Крыму, который, как известно, славится многообразием народов, проживающих на этой земле, – цитирует пресс-служба министра культуры РК Арину Новосельскую.

Как акцентировала глава ведомства, в рамках фестивальной программы с 16 до 20 ноября зрители смогут посмотреть самые новые российские художественные и документальные фильмы известных и начинающих режиссеров. Показы будут организованы в городах и районах республики, а в столице Крыма – в кинотеатре «Берг».

В конкурсную программу вошли 8 полнометражных художественных, 13 короткометражных и 14 документальных фильмов.

Также Арина Новосельская рассказала, что помимо кинопоказов, предусмотрены творческие встречи, мастер-классы, презентации фильмов участниками съемочных групп (с непременным соблюдением санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора).

Следует отметить, каждый год фестиваль «Человек, познающий мир» включает в насыщенную афишу принципиально новые проекты. Так, в Центральной библиотеке Крыма 16 ноября состоится открытие выставки работ фотожурналиста и фотохудожника, актера, члена Союза кинематографистов РФ Игоря Гневашева. Фотовыставка «Кино как жизнь, жизнь как кино» организована Национальным фондом поддержки правообладателей совместно с Министерством культуры Республики Крым и Крымским киномедиацентром.

СПРАВКА.

Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир» проходит под патронатом Министерства культуры Республики Крым.

Организаторы – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» и общество с ограниченной ответственностью «Юпитер-XXI» (Москва).

Поддержку проекту оказывают Министерство культуры Российской Федерации, Национальный фонд поддержки правообладателей.

Конкурсная программа состоит из двух номинаций: полнометражные и короткометражные художественные фильмы, документальные фильмы.

Оценивать художественные фильмы будет профессиональное жюри: актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Марина Куделинская; сценарист, продюсер, организатор российских и международных кинофестивалей Анна Пендраковская; актер театра и кино, режиссер-постановщик Юрий Хаджинов.

В состав жюри документальных фильмов вошли военный журналист, режиссер документального кино, директор Северокавказского фестиваля «Кунаки» Ильяса Богатырева; сценарист, режиссер, директор Дома кино Союза кинематографистов России Екатерина Головня; заслуженный журналист Республики Крым, киножурналист, член Союза кинематографистов Российской Федерации, Союза художников России, Союза театральных деятелей РФ, Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, театровед Людмила Обуховская.

Официальный сайт кинофестиваля http://чпм-фестиваль.рф/ .

иллюстрация: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым