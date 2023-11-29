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В у проливные дожди подтопили две дороги. Автомобилистов зовут в объезд
Скриншот: минтранс РК

В Крыму проливные дожди подтопили две дороги. Автомобилистов зовут в объезд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:08 29.11.2023

На востоке Крыма проливные дожди подтопили две дороги. В частности, движение по дороге «Приморский – Береговое — Феодосия» затруднено. Минтранс РК призывает автомобилистов ехать в объезд, через трассу «Таврида». В случае ухудшения ситуации возможно принятие решения об ограничении движения.

А вот по дороге «Челядиново – Заветное», в Ленинском районе Крыма уже только на спецтехнике проехать.

Уважаемые жители и гости муниципального образования Ленинский район Республики Крым. В настоящее время из-за непогоды периодически осуществляется подтопление участков автомобильной дороги «Челядиново — Заветное», в районе озера Тобечикское. За ситуацией на дороге следят дорожные службы. В случае ухудшения ситуации возможно принятие решения об ограничении движения. Ситуация находится под постоянным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Благодарим за понимание, — сообщили в минтрансе РК.

Вечером движение здесь все-таки было перекрыто.

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