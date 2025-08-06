В Крыму просят воздержаться от публикаций в интернете фотографий и видеозаписей последствий терактов

Противник постоянно мониторит медиапространство всех уровней и соцсети, особенно популярные телеграм-каналы россиян. При публикации видео или фото легко получить данные, достиг ли беспилотник цели и куда точно попал, какие повреждения нанес, как сработала ПВО в конкретной точке, где укрывались люди или техника, получить точные координаты, как быстро прибыли спасатели и военные. Все это позволяет врагу оценить эффективность удара, выявить слабые места в обороне и спланировать следующую массированную атаку.

Напомним, что в соответствии со статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, а за те же деяния с использованием СМИ или интернета – штрафом до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

источник: пресс-служба администрации Феодосии