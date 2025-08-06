Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму просят воздержаться от публикаций в интернете фотографий и видеозаписей последствий терактов
Новости Республики
В Крыму просят воздержаться от публикаций в интернете фотографий и видеозаписей последствий терактов

В Крыму просят воздержаться от публикаций в интернете фотографий и видеозаписей последствий терактов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:41 06.08.2025

Антитеррористическая комиссия города Феодосии рекомендует гражданам воздержаться от публикации в интернете фотографий и видеозаписей последствий терактов, в том числе в результате атак беспилотников.

Противник постоянно мониторит медиапространство всех уровней и соцсети, особенно популярные телеграм-каналы россиян. При публикации видео или фото легко получить данные, достиг ли беспилотник цели и куда точно попал, какие повреждения нанес, как сработала ПВО в конкретной точке, где укрывались люди или техника, получить точные координаты, как быстро прибыли спасатели и военные. Все это позволяет врагу оценить эффективность удара, выявить слабые места в обороне и спланировать следующую массированную атаку.

Узнайте больше:  За нарушения правил особого противопожарного режима в Крыму оштрафовали больше 700 человек

Напомним, что в соответствии со статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, а за те же деяния с использованием СМИ или интернета – штрафом до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

источник: пресс-служба администрации Феодосии 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x