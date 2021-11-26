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В Крыму проверяют готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду

В Крыму проверяют готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:26 26.11.2021

В Крыму на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, начались проверки готовности муниципалитетов к зиме. Речь, в первую очередь, идет о содержании дорог и недопущению аварий на сетях. В составе проверяющих групп: сотрудники МЧС, коммунальщики, работники минздрава, министерства ЖКХ и минтранса Крыма.

Проверка коснулась подготовки муниципальных образований к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и готовности органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Крым к реагированию на чрезвычайные ситуации связанные с ухудшением погодных условий, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

В Крыму проверяют готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду

За последние 10 дней проверены 12 муниципальных образований, более 20 организаций, осуществляющих деятельность по очистке автодорог, 30 организаций, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения, обогрева и питания, а также социально значимые объекты. Основное внимание, при этом, было сосредоточено на обеспечении автономными и резервными источниками питания.

Результаты, проведенной проверки показали, что подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и готовности органов управления и сил ТП РСЧС Республики Крым организована на достаточном уровне, — подытожили в ГУ МЧС России по РК.

В Крыму проверяют готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду

Фото: ГУ МЧС России по РК.

 

В Крыму проверяют готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду

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