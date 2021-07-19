В Крыму проводятся рейды: всем пассажирам автобусов, троллейбусов, легкового такси — быть в маске

В министерстве транспорта Крыма подчеркнули: находясь в транспортном средстве, пассажир должен соблюдать меры по противодействию распространения новой короновирусной инфекции, а именно быть в маске. В настоящее время на всех маршрутах общественного транспорта проходят спецрейды межведомственных контрольных групп министерства транспорта РК, сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, а также администраций. Причем штрафовать они будут не только пассажиров, которые едут без маски, но и водителей, которые это допустят. Перевозка пассажиров без масок строго запрещена. Не только в Крыму — по всей стране.

Во исполнение пункта 6.2 протокола № 2 от 21.03.2020 заседания Оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Республики Крым, носить маски должны и пассажиры, и водители. Водители могут отказать в продаже билета пассажиру без маски, не начинать движение до выхода пассажира без маски, вызвать сотрудников правоохранительных органов, если пассажир не подчиняется требованиям водителя, — сообщили в крымском министерстве транспорта.

Наказание? Сотрудники органов имеют право составить протокол об административном правонарушении и это повлечет за собой штраф до тридцати тысяч рублей.