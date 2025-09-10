В Крыму пройдет фестиваль ремёсел «Лепота-2025». В честь Всемирного дня туризма

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба организаторов фестиваля "Лепота-2025"

10.09.2025

27-28 сентября в п.Николаевка пройдёт юбилейный, пятый фестиваль ремёсел «Лепота-2025». Он приурочен к празднованию Всемирного Дня туризма. В рамках события состоится заключительный этап международного конкурса керамистов. В нём примут участие мастера из 23 регионов России – от Архангельска до Сочи, а также представитель из Сербии. Гостей ждёт выставка авторских изделий, концерты и показ фильма.

Центральным событием станет большое творческое состязание в рамках заключительного этапа международного конкурса керамистов.
Для этого на полуостров приедут несколько десятков мастеров – гончары, художники-керамисты и создатели народной глиняной игрушки. Участники представят Архангельскую, Орловскую, Ленинградскую, Челябинскую, Владимирскую, Томскую, Ростовскую, Пензенскую и другие области, а также Республику Татарстан, Чувашию, Удмуртию, Йошкар-Олу, Ямало-ненецкий и Ханты-мансийский автономные округа, города: Сочи, Арзамас, Нижний Новгород, Курск, Набережные Челны, Тольятти и другие. Победители получат ценные призы от ведущих российских производителей оборудования и материалов для керамистов.

У гостей фестиваля будет возможность посетить выставку изделий ручной работы от более чем 100 мастеров Крыма, Севастополя и других регионов. Для детей организуют конкурсы и мастер-классы. Праздничное настроение создадут коллективы народной и этнической музыки. А также состоится открытый показ документального фильма «Четыре стихии», ставшего призёром кинофестиваля «КрымДок» и рассказывающего о таком природном материале как глина.

Место проведения: Симферопольский район, пгт Николаевка, ул. Нахимова, 16 (пансионат «Южный»).Вход свободный.

Фестиваль организован Фондом «Хранители традиций» при поддержке Министерства культуры РК. «Лепота» – лауреат Российской премии в области народных художественных промыслов «На_родном» в номинации «Территория традиций» – как лучшее событийное мероприятие в области народных художественных промыслов в нашей стране.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК 

Просмотры: 11

