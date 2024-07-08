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В у проживает 500 тысяч семей с детьми, более 1 млн человек состоят в браке
фото: pikist.com

В Крыму проживает 500 тысяч семей с детьми, более 1 млн человек состоят в браке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 08.07.2024

По информации заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской в Республике Крым проживает 500 тысяч семей с детьми, более 1 млн человек состоят в брачных отношениях.

За последние 7-8 лет наблюдается устойчивая тенденция к росту количества многодетных семей. Если в 2016 году их количество было 15 тысяч, то сегодня в республике проживает 32 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются 108 тысяч детей, — сообщила вице-премьер.

На социальную поддержку семей с детьми в бюджете Республики Крым предусмотрены средства в объеме 6 млрд рублей. Ежегодно разными видами социальной поддержки пользуются более 65 тысяч семей в отношении 146 тысяч детей, из них 24,8 тысяч – многодетные.

2 664 семей получили единовременную выплату для улучшения жилищных условий. По семейной ипотеке в 1 полугодии т.г. выдано 1 932 кредита на 9,4 млрд рублей.

Государственную социальную помощь получают более 5 тысяч многодетных семей.

Сегодня мы находимся перед серьезным демографическим вызовом. Это связано с падением рождаемости, которое произошло несколько десятилетий назад. В целях улучшения демографической ситуации в Республике Крым реализуется Региональная программа повышения рождаемости в Республике Крым, в рамках которой выполняются мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья населения, сокращение числа абортов, на формирование семейных ценностей, поддержку семей с детьми, в том числе многодетных, в виде выплат и компенсаций, молодых студенческих семей, работающих родителей. На обеспечение реализации Региональной программы предусмотрено порядка 2,7 млрд рублей в год, — отмечает Елена Романовская.

Также вице-премьер подчеркнула, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, приоритетная общенациональная задача, решать которую предстоит национальному проекту «Семья». Национальный проект должен быть подготовлен по поручению Президента России Владимира Путина к 1 сентября этого года.

Семья — это главная опора в жизни человека, фундамент сильного государства. В семье мы находим любовь, заботу, понимание, черпаем силы, обретаем уверенность, чтобы двигаться вперёд и строить будущее. В День семьи, любви и верности хочу пожелать всем семьям добра и гармонии. Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых событий! Радуйте и любите друг друга! С праздником!, — подчёркивает в поздравлении Елена Романовская.

источник: пресс-служба Правительства РК

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