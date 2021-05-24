В Крыму пытаются легализовать все малые объекты размещения. На очереди 9 тысяч «гостевых домов»

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В Крыму продолжается работа по легализации малых объектов размещения на федеральном и региональном уровне.

Минкурортов РК проводит работу по установлению собственников «гостевых домов» и легальности их деятельности. Ранее сотрудниками ведомства было выявлено более 9 тысяч малых объектов размещения на территории республики. Данные переданы в Госкомрегистр и ФНС для определения собственников этих строений и подтверждения статуса налогоплательщиков. Также по инициативе минкурортов РК была проведена работа с ресурсопоставляющими предприятиями в части выявления собственников домовладений, — рассказали в министерстве курортов и туризма РК.

В настоящее время Ростуризмом внесен на рассмотрение в Правительство РФ законопроект по легализации малых объектов размещения.

Ранее Республика Крым как инициатор проекта при поддержке Ростуризма совместно с Краснодарским краем, Алтайским, Ставропольским краем и Санкт-Петербургом, получив предварительное согласование Министерства строительства и ЖКХ РФ, Минэкономразвития РФ, МЧС РФ, проработали и инициировали введение понятия «гостевой дом» и виды разрешенного использования гостевыми домами путем внесения изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», а также внесения в Классификатор нового вида разрешенного использования — «земли для гостевых домов».

По оценкам минкурортов Крыма, легализация позволит ввести в законный оборот как минимум 70 тысяч номеров в малых объектах размещения, так называемых гостевых домах, которые пока работают вне правового поля.

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней в первый год легализации «гостевых домов» только в Республике Крым составят не менее 600 млн. рублей. Новый сектор турбизнеса получит прозрачные правила работы и возможность для господдержки, а отрасль в целом повышение качества услуг, защиту прав потребителей и безопасный отдых для туристов.