В Крыму работает Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих РК

Сергей Аксёнов осмотрел аудитории, в которых проходят занятия, и пообщался со слушателями Центра. Первый проректор ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» Анжелика Лучинкина пояснила, что здесь реализуется базовый уровень обучения по развитию компетенций. В целом запланированы четыре модуля, которые включают занятия по организационно-правовым основам местного самоуправления, экономике и управлению проектами, психологии управления, актуальным проблемам управления и инструментам их решения, деловой культуре и эффективным технологиям управления. Всего до конца года обучение пройдут 258 человек.

По мнению Сергея Аксёнова, открытие Центра станет важным шагом в решении задач, связанных с повышением качества и эффективности управления, уровня профессионализма руководителей и специалистов местных органов власти.

Слушатели как получат актуальные теоретические знания, так и усовершенствуют практические навыки решения проблемных ситуаций. Необходимо, чтобы каждый руководитель на своем месте понимал находил оптимальные способы достижения конкретной цели и грамотно организовывал работу подчиненных. Важна и личная ответственность каждого за принятые решения и данные гражданам обещания. Продолжаем трудиться на благо нашей республики и всех крымчан, – сказал Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.

СПРАВКА. Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих Республики Крым создан с целью повышения профессионального уровня государственных и муниципальных служащих, а также улучшения качества государственного и муниципального управления. Подобные центры организовываются во всех субъектах страны в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Типовая модель разработана АНО «Россия – страна возможностей» с учетом опыта Мастерской управления «Сенеж».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым