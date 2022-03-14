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В Крыму работают 100 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев и жителей ДНР и ЛНР

В Крыму работают 100 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев и жителей ДНР и ЛНР

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:53 14.03.2022

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе совещания по оказанию помощи беженцам и жителям освобожденных районов ДНР и ЛНР сообщил, что в  Крыму открыто 100 пунктов сбора гуманитарной помощи. По его словам, ситуация по оказанию помощи беженцам, а также жителям республик Донбасса и Украины находится под оперативным управлением, и рассказал о ходе  работы по сбору гуманитарной помощи.

Всего на территории Республики Крым открыто 100 пунктов сбора гуманитарной помощи. В общей сложности субъектами Российской Федерации, и гражданами Республики Крым, в том числе, всего собрано 730 тонн гуманитарной помощи. Безопасность доставки гуманитарных грузов обеспечивается в полном объеме Министерством обороны РФ совместно с Росгвардией и Пограничной службой ФСБ России, — проинформировал Аксёнов.

Глава РК сообщил, что крымскими властями совместно с федеральным центром прорабатывается программа реабилитации в Крыму для  военнослужащих, пострадавших в ходе специальной военной операции.

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